Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Affluent Medical: le titre avance après un point d'étape information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 14:04









(CercleFinance.com) - La société française de technologies médicales Affluent Medical gagne du terrain vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur ses récentes avancées opérationnelles.



A l'occasion de leur participation à un émission de Boursorama, Michel Therin, le président du conseil d'administration, et Sébastien Ladet, le directeur général, sont notamment revenus sur les accords récemment signés avec l'américain Edwards Lifesciences.



Les deux dirigeants ont également présenté les dernières avancées des études cliniques en cours pour trois dispositifs médicaux, dont un retour positif de la FDA américaine concernant l'anneau mitral ajustable Kalios.



Il est à retenir que l'agence sanitaire n'a pas demandé d'ajouter des patients supplémentaires dans l'étude clinique en cours, indique Affluent.



Michel Therin et Sébastien Ladet ont également évoqué la validation du design innovant de la valve Epygon au travers d'un des accords signés avec Edwards Lifesciences et des évaluations de l'avantage hémodynamique d'Epygon par la Mayo Clinique aux Etats-Unis.



Ils ont également fait part de progrès dans l'étude clinique avec l'augmentation du nombre de centres d'investigation dans le cadre de l'étude Minerva, avec aujourd'hui 11 centres actifs et 5 en attente de validation.



La progression de l'essai clinique pilote concernant le dispositif Artus, premier sphincter urinaire mécanique télécommandé avance par ailleurs, avec cinq patients implantés actuellement et des premiers résultats de performances encourageants.



La société a pour objectif de finaliser l'implantation de 10 patients au cours du dernier trimestre 2024.



La société a également partagé qu'elle avait récemment sécurisé 1,1 million d'euros en financements non dilutifs, essentiellement sous forme de subventions, pour le développement de sa valve transcathéter Epygon.



Enfin, durant l'interview, il a été rappelé que les analystes couvrant l'action Affluent Médical, ont tous revu à la hausse leur objectif de cours qui s'élève désormais en moyenne à 4,04 euros, ce qui traduit selon ses dirigeants leur confiance dans les perspectives de la société.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Affluent Medical avançait de plus de 2% vendredi dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées AFFLUENT MEDICAL 1,96 EUR Euronext Paris +2,89%