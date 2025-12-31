Affaires britanniques - 31 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Le directeur général de la société britannique Octopus Energy a déclaré que sa branche technologique Kraken, d'une valeur de 9 milliards de dollars, dont la société va se séparer, pourrait opter pour une cotation à New York, à moins que Londres ne redouble d'efforts pour attirer les investisseurs. - Ocado OCDO.L a déclaré que l'exclusivité de ses accords pour fournir aux détaillants, y compris la chaîne d'épicerie américaine Kroger KR.N , la technologie de ramassage et d'expédition a pris fin dans la plupart des marchés comme cela avait été signalé précédemment, ce qui lui permet de signer avec d'autres partenaires.

The Guardian - Le distributeur de mode britannique LK Bennett a déposé une demande auprès du tribunal pour nommer des administrateurs, marquant ainsi son deuxième épisode d'insolvabilité au cours des dernières années.

The Telegraph - Le cofondateur et directeur général d'Octopus Energy, Greg Jackson, a amassé une fortune de 300 millions de livres (403,77 millions de dollars) après que le fournisseur d'énergie britannique a annoncé qu'il allait transformer sa branche technologique Kraken en une entreprise indépendante. - Les chemins de fer italiens Ferrovie dello Stato (FS) ont signé un partenariat avec la société d'investissement américaine Certares pour développer des services de trains à grande vitesse en France et dans d'autres pays européens, ont déclaré les deux groupes.

Sky News - Les services ferroviaires à travers le tunnel sous la Manche reliant la Grande-Bretagne et l'Europe continentale ont été suspendus pendant une grande partie de la journée de mardi suite à une panne d'électricité, provoquant le chaos dans les voyages des vacances d'hiver.

The Independent - La marque de chaussures britannique Dr Martens DOCS.L envisage d'étendre sa plateforme de revente ReWair au-delà des États-Unis, afin de répondre à la demande croissante du marché de l'occasion.

(1 $ = 0,7430 livres)