 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Radiant World : Glencore rejette les accusations et annonce des poursuites
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 17:56
Ajouter Boursorama à vos sources

Glencore a réagi en fin d'après-midi ce mardi aux informations parues dans la presse concernant ses activités commerciales passées avec Radiant World et des sociétés affiliées. L'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières a confirmé l'existence de preuves selon lesquelles ces sociétés ont envoyé des factures et des contrats falsifiés, ainsi que des e-mails fabriqués de toutes pièces qu'elles prétendaient frauduleusement avoir reçus du personnel de Glencore, à plusieurs établissements financiers.

"Nous prenons ces questions très au sérieux et menons un examen de nos activités commerciales passées avec Radiant World, Sapphire Minmetals et les sociétés affiliées. Nous avons cessé toute relation d'affaires avec ces entreprises et nous sommes libérés de l'ensemble de nos obligations", a commenté Glencore dans un communiqué.

Comme l'a également rapporté la presse, Radiant World et Sapphire Minmetals prétendent détenir des créances d'un montant considérable à l'encontre de Glencore. "Ces prétentions sont dénuées de tout fondement et nous les contesterons vigoureusement. Nous avons subi des pertes et avons été exposés à des risques du fait des sociétés de Radiant World, et nous prendrons les mesures qui s'imposent", a tenu à signaler Glencore.

Comme l'a confirmé le groupe anglo-suisse lors de la présentation de ses résultats semestriels, l'exposition inscrite à ses comptes envers Radiant World et ses sociétés affiliées n'a pas d'impact significatif sur sa situation financière (elle reste inférieure à son seuil de 500 millions de dollars). Compte tenu des provisions déjà comptabilisées, il est bien en deçà de ce seuil.

Radiant World et Sapphire Minmetals sont deux importantes sociétés de courtage et de négoce de matières premières (spécialisées principalement dans le minerai de fer), basées principalement en Asie (Singapour, Hong Kong) et en Europe.

Valeurs associées

GLENCORE
576,200 GBX LSE -2,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Nouvelle secrétaire générale chez Kering
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2026 18:32 

    Le groupe de luxe Kering, en pleine phase de transformation, a annoncé mardi la nomination de Sophie Maddaloni, jusqu'ici directrice fiscale, au poste de secrétaire générale créé il y a un peu plus d'un an. La nomination est à effet immédiat, selon le communiqué. ... Lire la suite

  • Une affiche syndicale opposée à la suppression du tarif agent à l'entrée de la centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord le 15 septembre 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    "Tarif agent": au terme d'une journée de grève massive, électriciens et gaziers en appellent à Matignon
    information fournie par AFP 15.09.2026 18:11 

    Les électriciens et gaziers en ont appelé à Matignon, au terme d'une grève massive, mardi, contre un projet de réforme de leur tarif préférentiel de l'énergie, un avantage qui fait partie de leur rémunération. Au total, sur les effectifs totaux, 65% de grévistes ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le rouge, le niveau élevé du pétrole et des taux inquiète
    information fournie par Reuters 15.09.2026 18:01 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi et Wall Street était également dans le rouge ‌à mi-séance dans un contexte de tensions sur l'obligataire, le dollar et le pétrole à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve ... Lire la suite

  • Les juges de la Cour suprême fédérale du Brésil Alexandre de Moraes (à droite) et Andre Mendonça, le 2 septembre 2026 à Brasilia ( AFP / Evaristo Sa )
    Au Brésil, deux juges de la Cour suprême à couteaux tirés
    information fournie par AFP 15.09.2026 17:47 

    L'opposition frontale entre deux juges de la Cour suprême brésilienne a plongé cette institution majeure dans une crise d'une ampleur inédite à moins de trois semaines de l'élection présidentielle d'octobre. Cette crise ayant pour origine un énorme scandale financier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,17 +1,59%
CAC 40
8 090,28 -0,34%
TOTALENERGIES
80,49 +1,21%
SOITEC
123 -0,32%
DBT
0,085 +2,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank