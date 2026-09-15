Affaire Radiant World : Glencore rejette les accusations et annonce des poursuites

Glencore a réagi en fin d'après-midi ce mardi aux informations parues dans la presse concernant ses activités commerciales passées avec Radiant World et des sociétés affiliées. L'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières a confirmé l'existence de preuves selon lesquelles ces sociétés ont envoyé des factures et des contrats falsifiés, ainsi que des e-mails fabriqués de toutes pièces qu'elles prétendaient frauduleusement avoir reçus du personnel de Glencore, à plusieurs établissements financiers.

"Nous prenons ces questions très au sérieux et menons un examen de nos activités commerciales passées avec Radiant World, Sapphire Minmetals et les sociétés affiliées. Nous avons cessé toute relation d'affaires avec ces entreprises et nous sommes libérés de l'ensemble de nos obligations", a commenté Glencore dans un communiqué.

Comme l'a également rapporté la presse, Radiant World et Sapphire Minmetals prétendent détenir des créances d'un montant considérable à l'encontre de Glencore. "Ces prétentions sont dénuées de tout fondement et nous les contesterons vigoureusement. Nous avons subi des pertes et avons été exposés à des risques du fait des sociétés de Radiant World, et nous prendrons les mesures qui s'imposent", a tenu à signaler Glencore.

Comme l'a confirmé le groupe anglo-suisse lors de la présentation de ses résultats semestriels, l'exposition inscrite à ses comptes envers Radiant World et ses sociétés affiliées n'a pas d'impact significatif sur sa situation financière (elle reste inférieure à son seuil de 500 millions de dollars). Compte tenu des provisions déjà comptabilisées, il est bien en deçà de ce seuil.

Radiant World et Sapphire Minmetals sont deux importantes sociétés de courtage et de négoce de matières premières (spécialisées principalement dans le minerai de fer), basées principalement en Asie (Singapour, Hong Kong) et en Europe.