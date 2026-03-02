AeroVironment fait un brusque revirement après que Raymond James l'a rétrogradé à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de drones AeroVironment

AVAV.O ont connu une forte inversion de tendance et ont chuté de 19,1 % à 204,11 $ dans les échanges de l'après-midi de lundi, après que Raymond James les ait rétrogradées de "Achat fort" à "Sous-performance" ** Les actions AVAV ont grimpé de 20,1 % à 303 $ plus tôt dans la séance alors que le conflit avec l'Iran s'est intensifié , provoquant des troubles au Moyen-Orient

** L'équipe d'analystes de Raymond James dirigée par Brian Gesuale souligne la perte potentielle d'exclusivité d'AVAV sur un contrat de 1,4 milliard de dollars dans le cadre du programme SCAR () de l'U.S. Space Force, Satellite Communications Augmentation Resource

** AVAV, dont le carnet de commandes total s'élevait à 2,8 milliards de dollars, pourrait en voir disparaître entre 1 et 1,4 milliard de dollars, ce qui ajoute de l'incertitude à ses estimations prévisionnelles, selon Raymond James ** "Le carnet de commandes de base semble être dans un état de non croissance/contrat au cours des prochains trimestres car la concurrence, la modération des volumes de commandes et l'accélération de la reconnaissance des revenus entravent la trajectoire largement ascendante de

au cours des 18 derniers mois", a écrit Raymond James dans une note ** L'action de recherche intervient après que le gouvernement américain a émis en janvier un ordre d'arrêt des travaux sur SCAR, permettant aux deux parties de négocier un accord amendé

** La note moyenne de 18 courtiers sur AVAV est "acheter"; PT médian 390,50 $, selon les données de LSEG

** Avec la décision de lundi, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année et de 51 % par rapport à son record intrajournalier de 417,86 $ atteint en octobre