 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AeroVironment fait un brusque revirement après que Raymond James l'a rétrogradé à "sous-performance"
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de drones AeroVironment

AVAV.O ont connu une forte inversion de tendance et ont chuté de 19,1 % à 204,11 $ dans les échanges de l'après-midi de lundi, après que Raymond James les ait rétrogradées de "Achat fort" à "Sous-performance" ** Les actions AVAV ont grimpé de 20,1 % à 303 $ plus tôt dans la séance alors que le conflit avec l'Iran s'est intensifié , provoquant des troubles au Moyen-Orient

** L'équipe d'analystes de Raymond James dirigée par Brian Gesuale souligne la perte potentielle d'exclusivité d'AVAV sur un contrat de 1,4 milliard de dollars dans le cadre du programme SCAR () de l'U.S. Space Force, Satellite Communications Augmentation Resource

** AVAV, dont le carnet de commandes total s'élevait à 2,8 milliards de dollars, pourrait en voir disparaître entre 1 et 1,4 milliard de dollars, ce qui ajoute de l'incertitude à ses estimations prévisionnelles, selon Raymond James ** "Le carnet de commandes de base semble être dans un état de non croissance/contrat au cours des prochains trimestres car la concurrence, la modération des volumes de commandes et l'accélération de la reconnaissance des revenus entravent la trajectoire largement ascendante de

au cours des 18 derniers mois", a écrit Raymond James dans une note ** L'action de recherche intervient après que le gouvernement américain a émis en janvier un ordre d'arrêt des travaux sur SCAR, permettant aux deux parties de négocier un accord amendé

** La note moyenne de 18 courtiers sur AVAV est "acheter"; PT médian 390,50 $, selon les données de LSEG

** Avec la décision de lundi, l'action a baissé de 15 % depuis le début de l'année et de 51 % par rapport à son record intrajournalier de 417,86 $ atteint en octobre

Guerre en Iran

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
203,1400 USD NASDAQ -19,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 20:01:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank