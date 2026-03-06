Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au ​Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 673,81 points, soit 1,41% à 47.280,93 points et le Standard & Poor's 500, ​plus large, recule de 1,19% à 6.749,73 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,39% à 22.432,43 points.

La flambée des prix de pétrole se poursuit ​au septième jour de bombardements en Iran, le ⁠baril de Brent atteignant 90 dollars pour la première fois depuis avril 2024 et s'apprêtant ‌à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le printemps 2020, lors de la période d'extrême volatilité provoquée par la pandémie de COVID-19.

Les prix du pétrole ​brut ont explosé depuis que les ‌États-Unis et Israël ont lancé samedi dernier une opération militaire contre l'Iran, ⁠ce qui a conduit Téhéran à menacer de tirer sur tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, une voie de passage cruciale pour le commerce du pétrole et du gaz.

La flambée ⁠des prix inquiète les ‌investisseurs en raison de son potentiel à raviver l'inflation et, par conséquent, à ⁠modifier les plans de politique monétaire des banques centrales, y compris ceux de la Réserve fédérale (Fed) ‌américaine.

Le rapport sur l'emploi du mois de février, publié peu avant l'ouverture de la ⁠Bourse, a pour sa part fait état d'une destruction inattendue d'emplois et ⁠d'une légère hausse du ‌chômage, ce qui ne contribue pas à remonter le moral.

Les opérateurs avaient réduit cette semaine leurs ​anticipations de baisses de taux en 2026, craignant les ‌répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient.

Cependant, après la publication du rapport sur l'emploi, la probabilité d'une réduction de 25 ​points de base en juin est estimée à environ 50%, contre environ 35% plus tôt dans la journée.

"On ne peut pas édulcorer ce rapport. Des chiffres négatifs sur l'emploi combinés ⁠à une forte hausse des prix du pétrole vont inquiéter les traders quant aux risques de stagflation", a dit Brian Jacobsen, chef économiste d'Annex Wealth Management.

Aux valeurs, Marvell Technology, qui a déclaré jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour son exercice 2028 supérieur aux estimations, grimpe de 11%.

Les prix du pétrole font plonger les actions des compagnies aériennes American Airlines (-5%) et Delta (-3,49%).

(Rédigé par Diana Mandiá)