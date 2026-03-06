Wall Street trébuche, plombée par le pétrole et l'emploi américain

Des écrans à la Bourse de New York, le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en nette baisse vendredi, la folle remontée des cours du pétrole avec la guerre au Moyen-Orient et un mauvais rapport sur l'emploi aux Etats-Unis renforçant les inquiétudes sur l'état de santé de la première économie mondiale.

Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 1,88%, l'indice Nasdaq perdait 1,37% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,57%.

"Le seul baromètre utilisé actuellement par les investisseurs dans ce contexte est le prix du baril de pétrole", commente auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, a franchi vendredi pour la première fois depuis avril le seuil symbolique des 90 dollars.

"L'impact réel de la hausse des prix de l'énergie sera inflationniste sur les prix de presque tous les produits, car il est très difficile de trouver quelque chose qui ne consomme pas d'énergie", prévient Art Hogan.

Avec des prix à la pompe plus hauts, les consommateurs américains, moteurs de l'économie, "auront moins d'argent à dépenser pour d'autres choses", ajoute l'analyste.

Selon le site de suivi officiel AAA, les prix moyens de l'essence aux États-Unis ont augmenté d'environ 11% au cours de la semaine dernière.

Patrick O'Hare, de Briefing.com, note "les inquiétudes concernant le risque d'inflation et un ralentissement économique mondial qui inclut une récession parmi les hypothèses" envisagées.

A ces craintes est venu se greffer un rapport sur l'emploi morose aux Etats-Unis. Le pays a détruit 92.000 emplois en février et le chômage a grimpé à 4,4%, un spectaculaire revirement par rapport au mois précédent qui n'avait pas été anticipé par les marchés.

Les investisseurs s'attendaient à des créations nettes d'emplois et à ce que le chômage reste inchangé à 4,3%, selon le consensus publié par MarketWatch.

Ce rapport "brouille également la vision économique" de la banque centrale américaine (Fed), qui doit à la fois lutter contre l'inflation et soutenir le marché du Travail, souligne Patrick O'Hare.

"La Fed ne se basera pas sur un seul rapport sur l'emploi, ni sur le prix de l'énergie d'une seule journée, mais ces deux éléments vont à l'encontre de sa décision de réduire les taux", prévient Art Hogan.

Les experts s'attendent à ce que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale ait lieu en juillet ou septembre, contre juin précédemment, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Les craintes des investisseurs ont continué à faire grimper les taux obligataires. Vers 14H50 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans évoluait autour de 4,17% contre 4,14% la veille en clôture et 3,94% vendredi dernier, avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

A la cote, le groupe de prêt-à-porter Gap (-13,97% à 23,40 dollars) reculait après avoir publié un bénéfice net par action de 45 cents lors des trois derniers mois de 2025, contre 46 cents attendus. Son chiffre d'affaires est toutefois ressorti conforme aux anticipations.

Le concepteur de puces informatiques Marvell Technology (+16,00% à 87,79 dollars) était recherché, ses résultats pour le dernier trimestre ayant ravi les investisseurs, sur fond de demande robuste pour l'intelligence artificielle (IA). Le bénéficie net par action a atteint 80 cents et le chiffre d'affaires 2,22 milliards de dollars.

Le groupe de vêtements et d'équipements sportifs Nike (-1,96% à 56,88 dollars) cédait un peu de terrain après avoir annoncé une charge de 300 millions de dollars liée aux suppressions d'emplois dans le cadre de son plan de réduction de coûts.

