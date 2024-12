Aéronautique : Boeing annonce un milliard de dollars pour doper la production de 787 Dreamliner

L'investissement s'accompagnera de la création de 500 nouveaux emplois sur cinq ans.

L'avionneur américain Boeing va investir un milliard de dollars en Caroline du Sud pour doper la production de ses appareils 787 Dreamliner, a-t-il annoncé dans un communiqué, tard jeudi 12 décembre.

Boeing agrandira ses sites dans le Comté de Charleston, pour soutenir l'augmentation des objectifs de production du 787 Dreamliner. Il prévoit de passer à une cadence de 10 avions Dreamliner par mois d'ici 2026, précise-t-il dans son communiqué. L'investissement de 1 milliard de dollars s'accompagnera de la création de 500 nouveaux emplois sur cinq ans.

Le Dreamliner, seul épargné par la grève

Le constructeur aéronautique, en proie à des problèmes de qualité de sa production et qui vient de subir une grève de plus de 50 jours ayant paralysé deux usines cruciales, avait annoncé mi-octobre son intention de réduire ses effectifs mondiaux de 10% dans les prochains mois. A fin 2023, il employait près de 171.000 personnes.

La production du 737 MAX (l'avion de Boeing le plus vendu) ainsi que celle du gros porteur 777, du 767 et de plusieurs programmes militaires ont été gelées pendant la grève. Seule celle du 787 Dreamliner avait continué normalement, l'usine en Caroline du Sud n'ayant pas été affectée par le mouvement social. L'avionneur a annoncé mardi avoir repris la production du 737 à l'usine de Renton, dans la région de Seattle. Celle des 777, 777X et 767 devait suivre à Everett, dans la même région. A fin novembre, son carnet de commandes portait sur 6.268 avions.