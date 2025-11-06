Aeromexico, soutenu par Apollo, lève environ 223 millions de dollars lors d'une introduction en bourse très attendue aux États-Unis

(Corrige pour dire environ 223 millions de dollars, et non 223 millions de dollars, dans le titre et le paragraphe 1)

Grupo Aeromexico, soutenu par Apollo, a levé environ 223 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis attendue de longue date, mercredi, ouvrant la voie au retour de la compagnie aérienne mexicaine sur le marché public, près de quatre ans après sa sortie de la faillite.

L'exubérance de l'IA et la baisse des taux d'intérêt ont ancré les valorisations des actions à des niveaux record, alimentant la confiance dans la reprise du marché des introductions en bourse qui fait face à une nouvelle pression due à l'impasse partisane à Washington après que les droits de douane américains ont retardé tous les plans d'introduction en avril.

Aeromexico et certains de ses actionnaires existants ont vendu 11,7 millions d'American Depositary Shares à 19 dollars l'unité, dans une fourchette de 18 à 20 dollars.

L'introduction en bourse a évalué Aeromexico à 2,77 milliards de dollars avant ses débuts jeudi, lorsque la société commencera à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AERO".