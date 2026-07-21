AerCap renforce sa flotte avec une commande de 15 Boeing 787 Dreamliner

Le salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni), qui a ouvert ses portes hier, engendre une série d'annonces de nouveaux contrats dans le secteur aérien. Le loueur aéronautique AerCap a profité de ce rendez-vous pour passer une importante commande afin de répondre à la demande croissante pour des appareils long-courriers plus économes en carburant.

Boeing indique avoir reçu une commande de 15 Boeing 787-9 Dreamliner de la part d'AerCap qui permettra au loueur de porter son portefeuille de cette famille d'appareils à environ 140 unités. L'accord comprend des droits de substitution vers le 787-10, offrant davantage de capacité et de flexibilité opérationnelle à ses clients.

Le groupe de location indique que cette acquisition va lui permettre de renforcer sa position de premier propriétaire mondial de Boeing 787 et lui permettra de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes pour des avions long-courriers modernes et sobres en carburant.

Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, estime que cette nouvelle commande "illustre le rôle du 787 Dreamliner dans le développement des liaisons long-courriers et l'amélioration de l'économie d'exploitation des compagnies aériennes".