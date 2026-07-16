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Aelis poursuit le développement de l'AEF0217 dans la trisomie 21, le titre monte
information fournie par AOF 16/07/2026 à 11:21

(Zonebourse.com) - Le titre Aelis Farma a ouvert en nette hausse jeudi matin à la Bourse de Paris, prenant plus de 9% au bout de plus de deux heures d'échanges, dans la foulée de l'annonce de la poursuite du programme de développement clinique de l'AEF0217 dans la trisomie 21.

Dans un communiqué publié dans la matinée, la société biopharmaceutique bordelaise indique avoir reçu une recommandation positive du comité indépendant chargé de la surveillance des données (IDMC) pour la poursuite sans modification de l'étude de phase 2b en cours, n'ayant identifié aucun problème de sécurité.

Ce comité, composé d'experts en pharmacologie clinique, recherche clinique, pédiatrie et trisomie 21, a conduit cette première revue de sécurité après que plusieurs participants aient finalisé au moins quatre semaines de traitement.

Aucun événement indésirable grave ou sévère constaté

L'examen reposait sur les données de sécurité en aveugle provenant de 42 participants randomisés, dont 32 participants avaient complété au moins quatre semaines de traitement à la date de clôture des données, c'est-à-dire le 4 juin dernier.

D'après le comité, l'examen a montré qu'aucun événement indésirable grave ou sévère n'avait été rapporté, que tous les événements indésirables rapportés étaient d'intensité légère et qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.

Par ailleurs, aucun participant n'a interrompu le traitement ni quitté l'étude après la randomisation en raison d'un événement indésirable.

A la suite de cette revue, l'IDMC a donc recommandé que l'essai se poursuive conformément à la version actuelle du protocole, sans modifications.

Objectif, améliorer les troubles cognitifs

Pour Aelis, ces conclusions viennent renforcer le profil favorable de sécurité et de tolérabilité préalablement observé avec AEF0217 lors de la précédente étude de phase 1/2.

L'entreprise indique que le recrutement de l'essai de phase 2b progresse conformément aux attentes, avec 65 participants randomisés et 5 en cours de randomisation sur les 188 participants prévus.

Le projet AEF0217 vise à proposer le premier traitement pharmacologique susceptible d'améliorer les fonctions cognitives et adaptatives chez les adultes et adolescents de plus de 16 ans avec une trisomie 21.

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