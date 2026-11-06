Aelis Farma : résultats positifs d’une étude rétrospective dans la trisomie 21

Aelis Farma annonce les résultats positifs d’une étude rétrospective suggérant que les effets d’AEF0217 chez les personnesavec une trisomie 21 se traduisent par des a méliorations perceptibles de la vie quotidienne



• AEF0217 est le premier inhibiteur spécifique de la signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi) développé par Aelis Farma pour le traitement d’un large éventail de troubles cognitifs.

• Dans cette étude, les parents/référents de personnes avec une trisomie 21, ayant reçu AEF0217 ou un placebo dans le cadre d’une précédente étude de Phase 1/2, ont été interrogés, par le biais d’un questionnaire, sur les changements observés dans les capacités d’adaptation à la vie quotidienne des participants à l’étude.

• Chez les personnes avec une trisomie 21 ayant reçu AEF0217 au cours de la Phase 1/2, les parents/référents ont perçu des améliorations notables et importantes de la capacité à exécuter les tâches de la vie quotidienne, de l’autonomie, des interactions sociales et de la communication. Ces améliorations n’ont pas été observées par les parents/référents des participants ayant reçu du placebo.

• La cohérence et l’ampleur des effets positifs observés dans cette étude, qui ne sont pas fréquemment constatées dans les analyses de comportements, suggèrent qu’AEF0217 provoque une amélioration notable de la vie quotidienne des personnes avec une trisomie 21.



Pour recevoir toute l'information financière d'Aelis Farma en temps réel, faites-en la demande à aelis@newcap.eu