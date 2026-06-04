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Aelis Farma : résultats de l’AGM du 3 juin 2026
information fournie par Boursorama CP 04/06/2026 à 18:00

Aelis Farma a tenu son Assemblée générale mixte le 3 juin 2026, sous la présidence de Monsieur Anders Gersel Pedersen, Président du Conseil d’Administration.

Avec un quorum de 63,17%, les résolutions soutenues par le Conseil d’administration ont été adoptées et en particulier, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, la politique de rémunération applicable au Président, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations accordées au Conseil d’administration en matière financière. L’Assemblée Générale a également renouvelé le mandat du commissaire aux comptes.

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