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Aelis Farma publie ses résultats financiers annuels 2025 et confirme ses perspectives 2026
information fournie par Boursorama CP 30/03/2026 à 18:00

Aelis Farma publie ses résultats financiers annuels 2025 et confirme ses perspectives 2026

Une année 2025 marquée par plusieurs évènements significatifs :
• Le franchissement d’étapes clés pour les deux candidats-médicaments de la Société :
o AEF0117 : annonce des résultats définitifs de l’étude clinique de Phase 2b dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis
o AEF0217 : obtention des autorisations réglementaires et démarrage réussi du recrutement de l’étude clinique de Phase 2b dans le traitement des troubles comportementaux et cognitifs chez les personnes avec une trisomie 21.
• Une trésorerie solide à 9,1 M€ au 31 décembre 2025, renforcée par l’obtention de nouveaux financements non dilutifs confirmant la visibilité financière jusqu’à début 2028.

Bordeaux, France, le 30 mars 2026 – 18h00 CEST – Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements des maladies cérébrales et périphériques impliquant le récepteur CB1, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2025.

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