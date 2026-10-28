Adyen renonce à son objectif de moyen terme pour "préserver sa flexibilité"

Le spécialiste néerlandais des paiements a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au 3e trimestre, en dégageant 738,1 MEUR de revenus, en hausse de 23%. Mais le management a abandonné sa projection d'EBITDA de moyen terme.

Adyen souffle le chaud et le froid avec sa publication trimestrielle. Le chaud, parce que son chiffre d'affaires est plus dynamique que prévu, en dépit d'une toile de fond économique dégradée. La société a traité 451,1 milliards d'euros de paiements sur la période, ce qui dépasse les attentes. Elle prévoit une marge d'EBITDA de 50% en 2026. Le froid, en revanche : elle a renoncé à son objectif d'EBITDA à moyen terme pour "préserver sa flexibilité".

"Les résultats supérieurs aux attentes, obtenus grâce à l'accélération du TPV dans un contexte macroéconomique difficile et face à une concurrence acharnée, devraient apporter un certain soulagement aujourd'hui", estime Jefferies dans un commentaire à chaud, tout en reconnaissant que la suppression de la prévision de moyen terme va faire parler. Le titre perd d'ailleurs 5% avant l'ouverture.