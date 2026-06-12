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Adyen met la main sur l'Américain Orb
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 09:17

Adyen gagne 2,7% à 806 EUR à Amsterdam, après l'annonce d'un accord définitif visant à acquérir la plateforme de facturation d'entreprise Orb, pour une contrepartie totale de 335 MUSD, que le groupe financera intégralement à partir de ses ressources de trésorerie disponibles.

Soulignant leur engagement à long terme envers l'ensemble issu de ce rapprochement, les cofondateurs d'Orb réinvestiront une part significative du produit de la transaction dans de nouvelles actions ordinaires Adyen, selon le groupe néerlandais.

Basée à San Francisco, Orb propose un moteur d'infrastructure qui suit les données d'utilisation en temps réel et traduit des contrats tarifaires complexes pour les entreprises mondiales. La société compte parmi ses clients Vercel, Glean, Replit et Supabase.

Le groupe de technologies financières prévoit actuellement la finalisation de cette acquisition, ainsi que celle de Talon.One annoncée précédemment, le 1er juillet 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Ces deux investissements devraient contribuer de manière significative à la trajectoire de croissance à long terme, selon Adyen, qui en attend pour 2026 une hausse d'un point de pourcentage de la croissance du chiffre d'affaires et une dilution de la marge d'un point, incluant les coûts de transaction ponctuels.

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