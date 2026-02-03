 Aller au contenu principal
Adyen lance une offre de financement en partenariat avec Fresha
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:57

Le groupe de technologies financières néerlandais Adyen fait part du lancement de Fresha Capital, en partenariat avec Fresha, la plateforme de marché mondiale leader pour le secteur de la beauté, le bien-être et les soins personnels.

L'offre est désormais disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, avec plus de 5,5 millions de dollars de prêts accordés à ce jour à des PME dans le secteur de la beauté et du bien-être.

Cette initiative souligne la stratégie de Fresha d'utiliser la finance embarquée, un élément central de l'offre d'Adyen, pour aller au-delà des paiements et fournir des services financiers interconnectés, faisant circuler de la valeur au sein de sa plateforme.

Cette solution est conçue pour répondre aux besoins courants du secteur, comme pour un propriétaire de salon ayant besoin d'un capital pour acheter de nouveaux équipements ou embaucher du personnel supplémentaire avant la haute saison.

Valeurs associées

ADYEN
1 205,6000 EUR Euronext Amsterdam -4,74%
