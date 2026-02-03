Adyen lance une offre de financement en partenariat avec Fresha
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 15:57
L'offre est désormais disponible aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, avec plus de 5,5 millions de dollars de prêts accordés à ce jour à des PME dans le secteur de la beauté et du bien-être.
Cette initiative souligne la stratégie de Fresha d'utiliser la finance embarquée, un élément central de l'offre d'Adyen, pour aller au-delà des paiements et fournir des services financiers interconnectés, faisant circuler de la valeur au sein de sa plateforme.
Cette solution est conçue pour répondre aux besoins courants du secteur, comme pour un propriétaire de salon ayant besoin d'un capital pour acheter de nouveaux équipements ou embaucher du personnel supplémentaire avant la haute saison.
Valeurs associées
|1 205,6000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-4,74%
