Advent : Innio, fabricant de moteurs à gaz soutenu par l'ADIA, lève 2,43 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le fabricant de moteurs à gaz Innio a annoncé mercredi avoir levé 2,43 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs se ruent sur les entreprises qui alimentent le boom de l'IA.

AI Alpine, principal actionnaire d'Innio, basé à Munich, en Allemagne, et détenu conjointement par des fonds gérés par Advent International et l'Abu Dhabi Investment Authority, a vendu 90 millions d'actions lors de l'introduction en bourse au prix de 27 dollars chacune, soit le haut de la fourchette de prix indiquée, comprise entre 24 et 27 dollars.

Cette cotation intervient dans un contexte favorable aux entreprises liées aux infrastructures d'IA, les investisseurs se ruant sur les sociétés qui alimentent le développement de cette technologie, de l'électrification à la chaîne d'approvisionnement des centres de données.

Innio fait partie des nombreuses entreprises issues de secteurs allant du logiciel à l'assurance qui s'apprêtent à entrer en bourse à New York ce jeudi, soutenues par des marchés plus dynamiques et une demande refoulée pour de nouvelles introductions en bourse.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley ont été les co-chefs de file de l'opération.

Innio commencera à être cotée au Nasdaq sous le symbole "INIO" jeudi.

Innio a été créée après qu’Advent a accepté d’acheter l’activité d’énergie distribuée de General Electric , dans le cadre d’une transaction de 3,25 milliards de dollars en 2018. Cinq ans plus tard, le fonds souverain ADIA a pris une participation minoritaire dans la société.

Sous la houlette d'Advent, Innio s'est davantage concentrée sur les opportunités à forte croissance et a renforcé sa présence en Amérique du Nord, en augmentant ses investissements dans les capacités de fabrication et d'assemblage aux États-Unis.

Innio fabrique des moteurs à gaz sous ses marques Jenbacher et Waukesha pour les infrastructures critiques, notamment les centres de données, les micro-réseaux, la stabilisation du réseau, l'énergie industrielle et la compression de gaz.

La demande pour ses moteurs à gaz a augmenté, les opérateurs de centres de données associant de plus en plus leurs nouvelles installations à une production d'électricité distribuée sur site.

Le carnet de commandes annuel d'Innio pour les équipements de centres de données est passé de 27 millions de dollars en 2023 à 2,28 milliards de dollars en 2025. La société a également remporté des contrats prestigieux, notamment un accord portant sur une centrale électrique de plusieurs gigawatts destinée à un grand centre de données.