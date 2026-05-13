 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Advanced Energy en baisse après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de la société de solutions énergétiques de précision Advanced Energy Industries AEIS.O ont reculé de 1,7 % avant l'ouverture, à 333,50 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Denver, dans le Colorado, annonce une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 1 milliard de dollars arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'émission pour racheter ses obligations convertibles à 2,5 % en circulation, arrivant à échéance en 2028, et le reste à des fins générales de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour atténuer la dilution

** AEIS affiche une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars, sur la base d'environ 38 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mardi, l'action affichait une hausse de 62 % depuis le début de l'année

** Le 4 mai, la société a annoncé que son chiffre d'affaires au premier trimestre avait augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 511 millions de dollars, dépassant le consensus LSEG , selon LSEG, grâce à un chiffre d'affaires plus que doublé dans le domaine de l'informatique pour centres de données

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver »; le cours cible médian de 392,50 dollars est en hausse par rapport aux 330 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ADVANCED ENERGY
339,4200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 14:26:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 978,91 -0,01%
SOITEC
156,8 +8,36%
Pétrole Brent
107,33 -0,33%
NOVACYT
0,696 -12,67%
HAFFNER ENERGY
0,158 +16,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank