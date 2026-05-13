Advanced Energy en baisse après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'un milliard de dollars

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13 mai - ** Les actions de la société de solutions énergétiques de précision Advanced Energy Industries AEIS.O ont reculé de 1,7 % avant l'ouverture, à 333,50 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Denver, dans le Colorado, annonce une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 1 milliard de dollars arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'émission pour racheter ses obligations convertibles à 2,5 % en circulation, arrivant à échéance en 2028, et le reste à des fins générales de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour atténuer la dilution

** AEIS affiche une capitalisation boursière d'environ 13 milliards de dollars, sur la base d'environ 38 millions d'actions en circulation

** À la clôture de mardi, l'action affichait une hausse de 62 % depuis le début de l'année

** Le 4 mai, la société a annoncé que son chiffre d'affaires au premier trimestre avait augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 511 millions de dollars, dépassant le consensus LSEG , selon LSEG, grâce à un chiffre d'affaires plus que doublé dans le domaine de l'informatique pour centres de données

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver »; le cours cible médian de 392,50 dollars est en hausse par rapport aux 330 dollars d'il y a un mois, selon les données de LSEG