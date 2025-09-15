Adtran chute après la vente d'obligations convertibles de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fournisseur de réseaux et de communications Adtran Holdings ADTN.O ont baissé de 10 % dans les échanges prolongés à 9,40 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée ** La société basée à Huntsville, en Alabama, annonce un placement privé de 150 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans sur le site

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de son accord de crédit daté du 18 juillet 2022

** La société prévoit également d'utiliser le produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution

** Sur la base d'environ 80 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 835 millions de dollars

** Les actions ont terminé lundi en hausse de 3,3 % à 10,44 $, en hausse de 25 % depuis le début de l'année ** Sur les 8 analystes qui couvrent le titre, 4 le considèrent comme un "achat fort" ou un "achat" et 4 comme un "maintien"; le PT médian de 12 $ est resté inchangé au cours des trois derniers mois, selon LSEG