Adthink : Partenariat avec Coinbase pour accepter les paiements en Bitcoin

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du digital marketing, s'allie avec Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaie aux États-Unis, afin d'accepter les paiements en Bitcoin, Ethereum et quatre autres cryptodevises.



Adthink a implémenté Coinbase Commerce qui permet aux commerçants du monde entier d'accepter les paiements en monnaie cryptographique de manière entièrement décentralisée. Dans le cadre de ses activités B2C, Adthink étend ses capacités monétiques et diversifie ses modes de paiement proposés, en plus des réseaux Cartes Bancaires en France et Visa, Mastercard et American Express à l'international ainsi que des paiements mobiles, en direct opérateurs.



Communiqué de presse complet ci-après.