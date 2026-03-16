ADP: hausse très timide du trafic passagers en février
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 18:07
Uniquement sur les aéroports parisiens, la progression ressort à 0,7%, à 7,4 millions de passagers.
Le groupe précise qu'à compter de la mi-février, le mois de Ramadan a un impact défavorable sur le trafic passagers par rapport à 2025, année au cours de laquelle le Ramadan avait eu lieu en mars.
"Par ailleurs, dans un contexte d'instabilité géopolitique au Moyen-Orient, le trafic à compter de mars 2026 devrait être affecté par la modification des programmes de vols avec la région, les fermetures ou restrictions d'accès à certains espaces aériens, ainsi que par la situation de certaines plateformes du
groupe", ajoute-t-il.
Le titre ADP a terminé en hausse de 0,19% ce lundi mais affiche une recul de l'ordre de 7% depuis le début de l'année.
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