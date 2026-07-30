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ADP : feu vert pour un contrat de 8,2 MdsEUR avec l'Etat, le titre s'envole
information fournie par AOF 30/07/2026 à 09:28
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(Zonebourse.com) - Le gestionnaire aéroportuaire franchit une étape clé vers la signature de son futur contrat de régulation économique, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027. Cette annonce, qui date d'hier soir, fait bondir le titre ce matin : ADP progresse de 12% à Paris.

L'Etat et le Groupe ADP sont parvenus à un accord sur un projet de contrat de régulation économique couvrant la période 2027-2034. Le texte prévoit un programme d'investissements régulés de 8,2 MdsEUR destiné à renforcer la compétitivité des aéroports parisiens, avec une rémunération moyenne des capitaux investis (WACC) de 5,8% sur la durée du contrat.

Le projet repose sur une hypothèse de croissance annuelle moyenne du trafic de 1,9% entre 2026 et 2034, un objectif de 140 MEUR d'économies annuelles à horizon 2034 et une hausse des redevances plafonnée en moyenne à l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 2,1 points sur la période.

Philippe Pascal, président-directeur général, précise que cet accord "fixe un équilibre entre investissements, compétitivité et juste rémunération des capitaux investis" et ajoute qu'il préserve aussi la capacité du groupe à maintenir sa politique de distribution et sa notation de crédit.

Le projet doit désormais être soumis à une nouvelle consultation des compagnies aériennes en septembre, puis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports (ART), en vue d'une signature avant la fin de 2026 et d'une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Les analystes saluent l'accord

Réagissant à cette annonce, Egor Sonin, analyste en charge du dossier chez AlphaValue considère que cet accord de régulation économique est "substantiellement positif" car "il met fin au gel tarifaire qui a déjà pesé sur l'EBITDA de l'activité aéroportuaire parisienne, malgré la hausse du chiffre d'affaires".

"Selon nos estimations préliminaires, ce nouveau cadre pourrait générer un EBITDA annuel supplémentaire d'environ 130 millions d'euros d'ici 2029 - soit une hausse de près de 6% pour le groupe - grâce au relèvement du taux de rémunération autorisé, qui passera de 4,3% actuellement à environ 5,8%", indique-t-il.

De son côté, Jefferies estime aussi que l'accord obtenu constitue "une avancée importante qui réduit l'incertitude réglementaire". Le broker juge attractifs le WACC de 5,8%, tout comme la trajectoire tarifaire supérieure de 1 à 3 points aux attentes du consensus et le programme d'investissements légèrement revu à la baisse.

Le bureau d'études souligne également que les résultats du premier semestre ont dépassé les attentes, avec un EBITDA supérieur de 5% au consensus et des perspectives 2026 meilleures qu'anticipé, ce qui devrait entraîner un relèvement des estimations du marché.

Pour rappel, ADP a publié hier soir un résultat net part du groupe plus que triplé au premier semestre 2026, celui-ci atteignant 312 MEUR ( 221,6%). Cette progression est principalement soutenue par la plus-value réalisée sur la cession de 3,4% du capital de GMR Airports. Le bénéfice par action publié a atteint 3,15 EUR, contre 0,98 EUR un an plus tôt.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 09:28:00.

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