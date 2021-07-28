ADP affiche une perte opérationnelle courante de 243 millions d'euros au S1
information fournie par Reuters28/07/2021 à 18:17
28 juillet (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA :
* AÉROPORTS DE PARIS SA: LES ACTIVITÉS DU GROUPE ADP CONTINUENT D'ÊTRE AFFECTÉES PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19
* TRAFIC DU GROUPE ADP : BAISSE DE - 26,6 AU 1ER SEMESTRE 2021 PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2020, À 48,8 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 29,7 % DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE DU 1ER SEMESTRE 2019
* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY) : BAISSE DE - 45,7 % AU 1ER SEMESTRE 2021 PAR RAPPORT AU 1E) SEMESTRE 2020, À 10,7 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 20,5 % DU NIVEAU DU TRAFIC PARIS AÉROPORT DU 1E SEMESTRE 2019 ;
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU S1 : BAISSE DE - 15,3 %, À 989 MILLIONS D'EUROS, DU FAIT DE L'EFFET DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS AÉRONAUTIQUES ET COMMERCIALES À PARIS ;
* EBITDA AU S1 POSITIF À + 155 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE + 116 MILLIONS D'EUROS
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 À - 243 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE + 323 MILLIONS D'EUROS
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 À - 172 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE + 371 MILLIONS D'EUROS
* LE GROUPE CONFIRME QUE LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT POURRAIT REVENIR AU NIVEAU ATTEINT EN 2019 ENTRE 2024 ET 2027
* CONCERNANT L'ENDETTEMENT FINANCIER, LE GROUPE ADP CONFIRME L'OBJECTIF D'UN RATIO DETTE FINANCIÈRE NETTE / EBITDA DE L'ORDRE DE 6X À 7X D'ICI FIN 2022.
* L'HYPOTHÈSE DE TRAFIC POUR LE GROUPE ADP POUR 2021 EST REVUE À LA BAISSE, ENTRE 40 % ET 50 % DU TRAFIC GROUPE DE L'ANNÉE 2019(VERSUS. 45 % ET 55 % PRÉCÉDEMMENT)
* L'HYPOTHÈSE DE TRAFIC POUR PARIS AÉROPORT ENTRE 30 % ET 40 % DU TRAFIC 2019 DE PARIS AÉROPORT (VERSUS. 35 % ET 45 % PRÉCÉDEMMENT)
* LE GROUPE ADP DISPOSAIT D'UNE TRÉSORERIE S'ÉLEVANT À 2,8 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2021
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Gdansk Newsroom)
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