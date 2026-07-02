ADOMOS : ADOMOS - COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 JUIN 2026 APPROBATION DES RÉSOLUTIONS

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'ADOMOS s'est tenue le 29 juin au 75, avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris, sous la présidence de Monsieur Philippe AUSSEUR, Président du Conseil d'Administration.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, totalisaient 53.607 voix sur un total de 198.432, soit un quorum de 27 %. Toutes les résolutions proposées ont été adoptées par l'Assemblée Générale.

Les résolutions votées en Assemblée générale permettront à la société de disposer des autorisations nécessaires pour mettre en œuvre le pivot stratégique vers le SaaS, pour autant que la société puisse bénéficier de la poursuite du financement Atlas dans les conditions contractuelles actuelles.

L'Assemblée Générale a notamment renouvelé le mandat d'administrateur de M. Philippe AUSSEUR, actuel Président-Directeur Général de la société.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet d'ADOMOS dans l'« espace investisseurs ».

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR00140153H3) Fondée il y a 27 ans, Adomos engage aujourd'hui sa transformation vers un modèle fondé sur la donnée, les revenus récurrents et l'intelligence artificielle. La société développe une plateforme SaaS destinée aux professionnels de l'économie du patrimoine et ambitionne de valoriser un actif de données propriétaire construit au fil de plusieurs décennies d'activité afin de créer l'une des infrastructures de données patrimoniales les plus ambitieuses du marché français.

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