ADOCIA publie ses résultats financiers du premier trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

• Position de trésorerie de 12,0 millions d’euros au 31 mars 2026

• Mise en place d’une convention d’avance en compte courant d’actionnaire avec Vester Finance le 21 avril 2026 sécurisant un horizon de trésorerie jusqu’au début du deuxième trimestre 2027

• BioChaperone® : priorité stratégique accordée à BioChaperone® suite aux résultats positifs des études de faisabilité, et au lancement d’une nouvelle étude

• AdoShell® : suspension de la soumission de la demande d’essai clinique initialement prévue pour le troisième trimestre 2026

• Conseil d’Administration : nomination de Stéphane Boissel en tant que président et cooptation de Jacky Vonderscher en tant qu’administrateur



18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du premier trimestre 2026 et fait le point sur ses activités.



« Avec l’évolution du marché des peptides métaboliques vers des associations de peptides, BioChaperone® s’affirme comme une technologie de référence pour stabiliser ces nouvelles formulations. Les résultats positifs des études de faisabilité réalisées, ainsi que le lancement récent d’une nouvelle étude, nous ont conduits à prioriser le développement de cette technologie », déclare Olivier Soula, Directeur Général et Cofondateur d'Adocia.