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Adocia annonce un évènement virtuel avec un leader d’opinion à l’occasion des résultats de phase 3 de l’insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro le 16 juin 2026
information fournie par Boursorama CP 04/06/2026 à 18:00

- Le webcast intitulé « Faire progresser l’insulinothérapie prandiale : résultats de phase 3 de BC Lispro dans le diabète de type 2 », aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 10h00 EST / 16h00 CEST
- Les résultats de l’étude de phase 3 de BioChaperone® Lispro seront présentés par le Dr Tim Heise, leader d’opinion et cofondateur de l’institut de recherche Profil

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, annonce ce jour la tenue d’un évènement virtuel avec un leader d’opinion (KOL) le mardi 16 juin 2026 à 10h00 EST / 16h00 CEST. Le Dr Tim Heise (Profil, Neuss, Allemagne) se joindra à la direction de la société, Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia, et You-Ping Chan, responsable de la R&D, pour passer en revue les résultats de l'essai de phase 3 mené en Chine sur BioChaperone® Lispro (« BC Lispro ») dans le traitement du diabète de type 2.

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ADOCIA
4,1200 EUR Euronext Paris +0,34%

1 commentaire

  • 18:52

    "un évènement virtuel avec un leader d’opinion": C'est bien c'est à l'image de leurs deals avec des pharmas, virtuels eux aussi...

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