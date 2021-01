o Dans cette étude, la formulation BioChaperone Lispro composée de l'insuline lispro fabriquée par Tonghua Dongbao, a démontré des profils pharmacocinétique/pharmacodynamique ultra-rapides et de tolérance similaires, comparée à la formulation BioChaperone Lispro composée de l'insuline lispro, Humalog®

o Dans neuf études précédentes, une formulation BC Lispro composée de l'insuline lispro, Humalog®, a démontré un profil ultra-rapide qui a considérablement amélioré le contrôle de la glycémie par rapport à Humalog®, Novolog® et Fiasp®

o Les résultats de cette étude complètent le dossier d'entrée en Phase 3 de BioChaperone Lispro, composé de l'insuline lispro de Tonghua Dongbao, requis pour l'initiation de ces études en Chine, en Europe et aux Etats-Unis

o Cette étude confirme les performances de l'insuline lispro de notre partenaire stratégique, Tonghua Dongbao



18h00 CET- Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 - ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d'autres maladies métaboliques, annonce aujourd'hui les résultats positifs de l'étude pharmacologique comparant BioChaperone (BC) Lispro, formulations utilisant l'insuline lispro de deux sources différentes : le biosimilaire de son partenaire Tonghua Dongbao (THDB) d'une part, et Humalog®, produit commercialisé par Eli Lilly d'autre part.