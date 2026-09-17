ADOCIA annonce des présentations orales lors du congrès annuel de l’EASD et du congrès Breakthrough T1D Clinical & Research

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, a annoncé aujourd’hui que les données relatives à la mise à l’échelle de la plateforme AdoShell® en vue de son application chez l’humain, déjà présentées lors de précédents congrès, feront l’objet de deux présentations orales à l’occasion du prochain congrès annuel de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2026 et du premier congrès Breakthrough T1D Clinical & Research.

Par ailleurs, les résultats complets de l’étude clinique de Phase 3 de BioChaperone® Lispro chez des personnes atteintes de diabète de type 2 en Chine seront présentés au congrès de l’EASD.