 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADOCIA annonce des présentations orales lors du congrès annuel de l’EASD et du congrès Breakthrough T1D Clinical & Research
information fournie par Boursorama CP 17/09/2026 à 18:00
Ajouter Boursorama à vos sources

18h00 CEST - Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC, la « Société »), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, a annoncé aujourd’hui que les données relatives à la mise à l’échelle de la plateforme AdoShell® en vue de son application chez l’humain, déjà présentées lors de précédents congrès, feront l’objet de deux présentations orales à l’occasion du prochain congrès annuel de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2026 et du premier congrès Breakthrough T1D Clinical & Research.
Par ailleurs, les résultats complets de l’étude clinique de Phase 3 de BioChaperone® Lispro chez des personnes atteintes de diabète de type 2 en Chine seront présentés au congrès de l’EASD.

Valeurs associées

ADOCIA
3,6680 EUR Euronext Paris +1,78%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,81 -1,70%
CAC 40
8 186,93 +0,57%
2CRSI
28,76 -1,03%
BIOPHYTIS
0,0512 +11,79%
SOITEC
141,7 +1,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank