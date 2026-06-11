Adobe revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel ; son directeur financier quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails à partir du paragraphe 3)

Adobe ADBE.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel jeudi, signe d'une adoption croissante de ses outils d'IA, et a annoncé le départ de son directeur financier, Dan Durn, trois mois seulement après que le directeur général du fabricant de Photoshop a annoncé son intention de démissionner.

L'action de la société a chuté d'environ 6 % en séance prolongée.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 25,9 à 26,1 milliards de dollars.

Ces résultats optimistes reflètent la demande croissante pour les produits d'IA très prisés d'Adobe, qui ont joué un rôle central dans la stratégie visant à consolider son avance sur un marché de plus en plus encombré, où des entreprises plus petites gagnent des parts de marché.

Adobe a annoncé que Steve Day, vice-président senior des finances d'entreprise, occuperait le poste de directeur financier par intérim à compter du 15 juin.

Par ailleurs, le fabricant de puces d'IA sur mesure Marvell Technology MRVL.O a nommé Durn au poste de directeur financier.