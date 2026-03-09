 Aller au contenu principal
Adobe renforce son partenariat pluriannuel avec la Major League Baseball
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:07

Adobe fait part d'une importante expansion de son partenariat pluriannuel avec la Major League Baseball (MLB), la ligue professionnelle la plus ancienne d'Amérique du Nord, dont il sera le sponsor officiel principal du jour d'ouverture en 2026, 2027 et 2028.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, l'éditeur de logiciels propose des solutions de pointe pour les départements marketing, produit et contenu de la MLB afin de "stimuler la prochaine génération d'expériences numériques pour les fans".

Le partenariat élargi avec Adobe permettra à la MLB de déployer les campagnes marketing sur sa marque grâce à Adobe GenStudio for Performance Marketing, et à améliorer les possibilités de découverte de la marque avec Adobe LLM Optimizer.

Il permettra aussi d'accélérer la production d'actifs grâce à des modèles d'IA entraînés via les services Adobe Firefly et des modèles personnalisés, ainsi que d'approfondir l'engagement des fans avec l'aide de l'application Adobe Express.

