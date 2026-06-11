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Adobe relève ses objectifs malgré un changement de direction financière
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 22:49

Adobe a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires, misant sur la forte adoption de ses outils d'intelligence artificielle pour soutenir sa croissance. L'éditeur prévoit désormais des revenus compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars sur l'exercice, contre une précédente estimation de 25,9 à 26,1 milliards. Malgré cette amélioration, l'action reculait d'environ 6% après la publication des résultats.

Le groupe considère l'IA comme un levier majeur pour renforcer sa position sur un marché de plus en plus concurrentiel. Les solutions intégrant l'intelligence artificielle occupent désormais une place centrale dans sa stratégie, alors que de nouveaux acteurs cherchent à gagner des parts de marché dans les logiciels de création et de productivité.

Adobe a également annoncé le départ de son directeur financier, Dan Durn. À compter du 15 juin, l'intérim sera assuré par Steve Day, actuel vice-président senior chargé de la finance d'entreprise. Cette transition intervient quelques mois après l'annonce du futur départ du directeur général. Dan Durn rejoindra Marvell Technology, où il occupera également les fonctions de directeur financier au sein du spécialiste des puces destinées à l'intelligence artificielle.

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