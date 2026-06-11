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Adobe recule après le départ de son directeur financier, Dan Durn
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions d' ADBE.O , l'éditeur de Photoshop, ont chuté de 5,4 % à 206,90 dollars lors des négociations après la clôture

** Le directeur financier Dan Durn quittera ses fonctions le 15 juin; Steve Day, vice-président senior des finances d'entreprise, assurera l'intérim à la tête des finances

** ADBE table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 25,90 et 26,10 milliards de dollars

** Adobe prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 24,35 $ et 24,45 $, contre une prévision antérieure comprise entre 23,30 $ et 23,50 $ par action

** La société annonce un chiffre d'affaires de 6,62 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 6,46 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 37,5 % depuis le début de l'année

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