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Adobe dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 22:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Adobe ADBE.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande toujours croissante pour ses produits et outils intégrant l'IA.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 6,76 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,70 milliards de dollars , selon les données compilées par LSEG.

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