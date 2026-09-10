Adobe dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Adobe ADBE.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la demande toujours croissante pour ses produits et outils intégrant l'IA.
La société a annoncé un chiffre d'affaires de 6,76 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 6,70 milliards de dollars , selon les données compilées par LSEG.
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