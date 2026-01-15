 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADNOC des Émirats arabes unis envisage d'investir dans le gaz vénézuélien, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails et XRG a refusé de commenter dans le paragraphe 2, contexte dans 3-6)

La société pétrolière d'État d'Abu Dhabi ADNOC envisage d'entrer dans l'industrie énergétique du Venezuela et pourrait chercher un partenariat avec un autre producteur international pour participer aux projets gaziers du pays, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. XRG, la branche d'ADNOC chargée des investissements internationaux, créée fin 2024 , s'est refusée à tout commentaire.

Bloomberg a déclaré que l'intérêt d'ADNOC était préliminaire et dépendrait de structures juridiques et financières claires pour l'investissement, ajoutant que toute approche au Venezuela nécessiterait une coordination avec les États-Unis et se ferait par l'intermédiaire de XRG.

Le président américain Donald Trump a exhorté les dirigeants pétroliers américains à dépenser 100 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie pétrolière du Venezuela après que les forces américaines se sont emparées de son dirigeant Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne sur sa capitale le 3 janvier.

ADNOC poursuit une ambitieuse stratégie de croissance à l'étranger, principalement par l'intermédiaire de XRG, qui possède désormais le fabricant allemand de produits chimiques Covestro, ainsi que des participations dans une usine de gaz naturel liquéfié au Texas et dans plusieurs filiales d'ADNOC cotées à la Bourse d'Abu Dhabi.

XRG a pour objectif de figurer parmi les trois premiers acteurs mondiaux dans le secteur des produits chimiques et parmi les cinq premiers dans celui du gaz naturel, et ce d'ici à 2050. Ses actifs ont gonflé pour atteindre plus de 150 milliards de dollars, contre plus de 80 milliards de dollars lors de l'annonce de sa création il y a un peu plus d'un an.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, ainsi que de vastes réserves de gaz naturel.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,49 USD Ice Europ -2,91%
Pétrole WTI
59,05 USD Ice Europ -3,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank