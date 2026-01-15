ADNOC des Émirats arabes unis envisage d'investir dans le gaz vénézuélien, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pétrolière d'État d'Abu Dhabi ADNOC envisage d'entrer dans l'industrie énergétique du Venezuela et pourrait chercher un partenariat avec un autre producteur international pour participer aux projets gaziers du pays, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. XRG, la branche d'ADNOC chargée des investissements internationaux, créée fin 2024 , s'est refusée à tout commentaire.

Bloomberg a déclaré que l'intérêt d'ADNOC était préliminaire et dépendrait de structures juridiques et financières claires pour l'investissement, ajoutant que toute approche au Venezuela nécessiterait une coordination avec les États-Unis et se ferait par l'intermédiaire de XRG.

Le président américain Donald Trump a exhorté les dirigeants pétroliers américains à dépenser 100 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie pétrolière du Venezuela après que les forces américaines se sont emparées de son dirigeant Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne sur sa capitale le 3 janvier.

ADNOC poursuit une ambitieuse stratégie de croissance à l'étranger, principalement par l'intermédiaire de XRG, qui possède désormais le fabricant allemand de produits chimiques Covestro, ainsi que des participations dans une usine de gaz naturel liquéfié au Texas et dans plusieurs filiales d'ADNOC cotées à la Bourse d'Abu Dhabi.

XRG a pour objectif de figurer parmi les trois premiers acteurs mondiaux dans le secteur des produits chimiques et parmi les cinq premiers dans celui du gaz naturel, et ce d'ici à 2050. Ses actifs ont gonflé pour atteindre plus de 150 milliards de dollars, contre plus de 80 milliards de dollars lors de l'annonce de sa création il y a un peu plus d'un an.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, ainsi que de vastes réserves de gaz naturel.