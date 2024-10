Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: prises de profits après un 3ème trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - adidas a fait état hier soir de résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs annuels, une publication qui était pourtant fraîchement accueillie en Bourse de Francfort ce mercredi.



L'équipementier sportif indique avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 7% à près de 6,44 milliards d'euros sur le trimestre clos fin septembre, dont une croissance de 10% à taux de change constants.



Hors Yeezy, la marque de son ancien ambassadeurs Kanye West, la croissance atteint même 14% d'une année sur l'autre.



Son résultat opérationnel s'est quant à lui accru à 598 millions d'euros, contre 409 millions d'euros sur le troisième trimestre 2023.



Dans le sillage de ces performances meilleures que prévu et du dynamisme actuel de sa marque, le groupe dit désormais prévoir une croissance de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires à changes constants cette année, contre une précédente prévision en-dessous de 10%.



Son résultat opérationnel est quant à lui attendu à 1,2 milliard d'euros, contre environ un milliard d'euros jusqu'ici.



Suite à ces annonces, l'action adidas perdait pourtant plus de 8% mercredi matin, les investisseurs ayant anticipé cette solide publication au vu de la hausse de 27% affiché par le titre depuis le début de l'année.



D'autres analystes font remarquer que les nouvelles prévisions communiquées par adidas laissent par ailleurs entrevoir un ralentissement de la croissance au 4ème trimestre, à 9% contre 14% au troisième trimestre.





