Ascenseurs: le finlandais Kone rachète son concurrent allemand TKE pour créer un géant mondial

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé mercredi le rachat de son concurrent allemand TKE, détenu par des fonds, dans une opération en action et en cash valorisant sa cible 29,4 milliards d'euros et qui va donner naissance à un géant mondial.

( Lehtikuva / EMMI KORHONEN )

Le groupe issu de la fusion sera près de deux fois plus important que l'actuel groupe Kone, avec plus de 100.000 employés dans plus de 100 pays pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 20,5 milliards d'euros, précisent les deux groupes dans un communiqué.

Ce rachat est la plus grosse acquisition d'entreprise jamais réalisée en Finlande, selon la presse finlandaise. C'est également l'un des plus gros rachats d'une entreprise détenue par des fonds jamais réalisé en Europe, selon Bloomberg.

Le nouvel ensemble sera basé en Finlande et sera dirigé par l'actuel directeur général français de Kone, Philippe Delorme.

Le président du conseil d'administration de Kone, Antti Herlin, classé première fortune de Finlande par Forbes, va conserver la présidence du nouvel ensemble. Né au début du XXe siècle, Kone est contrôlé depuis une centaine d'années par la famille Herlin.

"Cette opération, qui va redynamiser le secteur, réunit deux entreprises mondiales d'exception dont les implantations géographiques et les plateformes d'innovation sont parfaitement complémentaires", estiment les deux groupes dans leur communiqué.

"La présence de Kone en Asie est complétée par celle de TKE sur le continent américain, tandis que TKE ouvre de nouveaux marchés à Kone, ce qui se traduit par une présence mondiale parfaitement équilibrée", ajoutent-ils. Le groupe allemand réalise 45% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

Le consortium propriétaire de TKE, conduit par les fonds Advent et Cinven, va recevoir 5 milliards d'euros et 270 millions d'actions du nouveau Kone, valorisées 15,2 milliards d'euros, selon le communiqué. Il détiendra 33,8% du nouvel ensemble.

TKE avait été scindé du géant industriel allemand Thyssenkrupp en 2020 et vendu à un consortium conduit par Advent and Cinven.

- Deuxième trimestre 2027 -

Les deux groupes anticipent des synergies annuelles de 700 millions d'euros grâce à cette acquisition. La transaction devrait être achevée au plus tôt au deuxième trimestre 2027.

Ce rapprochement va permettre "d'accélérer notre réorientation stratégique vers les services et la modernisation, renforçant ainsi notre résilience", a estimé le directeur général Philippe Delorme, cité dans le communiqué. Les services et la maintenance représentent près de 65% du chiffre d'affaires du nouveau groupe.

Les investisseurs saluaient cette opération, le titre Kone gagnant 2,42% à 57,66 euros à la Bourse d'Helsinki en milieu de matinée.

"La logique industrielle de cette opération est très solide. Naturellement, cette opération comporte encore des risques liés aux autorités réglementaires et à l'intégration", a commenté l'analyste de la société finlandaise de conseil en Bourse Inderes, Aapeli Pursimo, dans une note.

Sur le marché européen en particulier, les chevauchements pourraient entraîner des exigences de cession d'activités, selon lui, tandis que des concurrents, tels que Schindler, pourraient émettre des critiques.

Il est "positif que la direction actuelle de Kone, sous la houlette de Philippe Delorme et Ilkka Hara (le directeur financier, ndlr), reste aux commandes de la société fusionnée", ajoute l'analyste.

Philippe Delorme, né en 1971, est devenu directeur général du groupe finlandais en janvier 2024 après avoir travaillé pendant plus de 25 ans au sein du groupe industriel français Schneider Electric.

En 2025, Kone a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros, contre 9,2 milliards pour le groupe allemand.