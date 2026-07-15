adidas à contre-courant du DAX grâce à Piper Sandler

Le titre adidas signe l'une des rares hausses de l'indice DAX ce mercredi à la Bourse de Francfort, soutenu par des propos favorables des analystes de Piper Sandler, qui relèvent leur objectif de cours sur l'équipementier sportif allemand.

Vers 9h30, l'action s'adjuge pas loin de 0,4% à 181,2 euros, alors que le DAX perd autour de 1% au même moment.

Dans une note de recherche publiée dans la nuit, la banque d'investissement fait remarquer que la valeur a bénéficié d'un net rebond depuis ses plus bas du mois d'avril, une dynamique qu'elle attribue aux retombées positives de la Coupe du Monde de football et à l'atterrissage en douceur des ventes de sa gamme vintage Terrace, notamment grâce au succès de son modèle phare de chaussures Samba.

Plus globalement, Piper Sandler estime que la diversification du portefeuille de produits du fabricant d'articles de sport reste largement sous-estimée par le marché.

Vers une bonne surprise au 2ème trimestre

La firme dit ainsi s'attendre à ce que le groupe dépasse le consensus au niveau du chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre, l'effet Mondial ayant fortement stimulé la demande, en particulier auprès des supporters européens.

Ses analystes relèvent ainsi leur prévision de bénéfice par action (BPA) pour le trimestre à 2,40 euros, contre un consensus de 2,36 euros.

Ils revoient également à la hausse leur estimation au titre de l'ensemble de l'exercice 2026, à 9,40 euros contre 9,30 euros précédemment, ainsi que leur objectif à horizon 2027, désormais fixé à 11,64 euros, et non plus 11,28 euros comme avant.

Piper Sandler indique remonter en conséquence sa cible sur la valeur, portée de 170 à 200 euros, tout en maintenant sa recommandation surpondérer sur l'action.

adidas doit publier ses résultats du deuxième trimestre le 30 juillet prochain.