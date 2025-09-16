 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Adial progresse grâce aux réactions positives de la FDA concernant son étude sur les troubles liés à l'alcool à un stade avancé
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Adial Pharmaceuticals ADIL.O augmentent de 2,9% à 36 cents avant la mise sur le marché ** La société déclare avoir reçu des commentaires positifs de la part de la FDA américaine sur son essai de phase avancée testant un traitement expérimental pour les troubles liés à l'utilisation de l'alcool ** ADIL déclare que la discussion de la réunion s'est concentrée sur la conception de l'étude de stade avancé, y compris la population cible, les critères cliniques et le régime de dosage; elle ajoute que la FDA a soutenu la conception de l'étude d'ADIL ** Adial met en œuvre les recommandations de la FDA conformément aux résultats de la réunion, ce qui lui permet d'être prête à passer au stade final du développement", déclare la société ** La société teste son traitement expérimental AD04 pour les troubles liés à l'utilisation de l'alcool chez les patients ayant une consommation excessive d'alcool ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 65,4 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

