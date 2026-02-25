Adecco propose trois nouveaux membres à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 13:01
Kathleen Taylor et Didier Lamouche, membres de longue date qui ont rejoint le Conseil respectivement en 2015 et 2011, ne se représentent pas.
Tobias Knechtle est directeur financier et membre du directoire de Geberit depuis 2022 et président du conseil d'administration et du comité d'audit de V-Zug depuis 2020.
Matthias Rebellius est directeur général de Siemens Smart Infrastructure et membre du directoire de Siemens, président du conseil d'administration de Siemens Suisse et membre du conseil d'administration de Siemens India.
Jacques Sanche est directeur général de Bucher Industries depuis 2016. Il est également président du conseil d'administration de Burkhardt Compression depuis décembre 2025.
Valeurs associées
|20,960 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,55%
