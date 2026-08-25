Adam Mosseri, directeur d'Instagram, va témoigner lors du procès de Meta

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25 août - Adam Mosseri, directeur d'Instagram, devrait comparaître mardi dans le cadre du procès intenté par 29 États américains contre Meta Platforms META.O , la société mère d'Instagram, a annoncé mardi le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta.