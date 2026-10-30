Acumen s'effondre après l'échec d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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(Actualités)

30 octobre - ** L'action d'Acumen Pharmaceuticals ABOS.O s'effondrede 85 % à0,34 dollar avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son médicament expérimental administré par voie intraveineuse contre la maladie d’Alzheimer, le sabirnetug, n’a pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire, ne montrant aucun bénéfice significatif en termes de ralentissement du déclin de la mémoire et des fonctions cognitives par rapport au placebo

** La société précise que les principaux critères secondaires, notamment le CDR-SB, n’ont pas non plus atteint la signification statistique

** Le médicament a réduit les niveaux de plaques amyloïdes dans le cerveau, mais cela ne s'est pas traduit par un bénéfice clinique

** Le portefeuille de produits d'ABOS comprend une version sous-cutanée du sabirnetug en phase précoce d'essais cliniques et un programme préclinique visant à améliorer l'administration cérébrale, mené en collaboration avec la société japonaise JCR Pharmaceuticals 4552.T

** La société prévoit d'arrêter le développement du sabirnetug, de mettre fin à la phase d'extension de l'étude et de mettre en œuvre des mesures de préservation de la trésorerie

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année