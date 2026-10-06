Actualités santé : une approche expérimentale pourrait rendre inutile la conservation au froid des vaccins à ARNm

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de "Health Rounds"! Face à toutes les prédictions alarmistes concernant le potentiel de l’IA à anéantir l’humanité , nous mettons aujourd’hui en avant deux études qui utilisent cette technologie pour des avancées médicales potentielles. Nous rendons également compte d’une découverte au niveau cellulaire qui explique comment l’exposition à la fumée de tabac peut entraîner un cancer du poumon.

Le stockage à température ambiante des vaccins à ARNm pourrait bientôt devenir réalité

Grâce à l’intelligence artificielle, des chercheurs auraient trouvé un moyen de rendre les vaccins basés sur la technologie de l’ARNm, tels que ceux de Moderna MRNA.O et de Pfizer

PFE.N contre la COVID-19, conservables à température ambiante, ce qui réduirait les coûts et permettrait de les distribuer dans des régions où le stockage à très basse température n’est pas possible.

Actuellement, les vaccins à ARNm, y compris le nouveau vaccin antigrippal de Moderna, doivent être conservés à des températures extrêmement basses, généralement comprises entre -40 et -123 degrés Fahrenheit (-40 à -86 degrés Celsius).

En effet, l’ARN messager est extrêmement fragile et se dégrade facilement à des températures plus élevées.

Grâce à l’intelligence artificielle, les chercheurs ont ajusté la formulation des nanoparticules lipidiques qui transportent l’ARNm dans les vaccins, rendant ainsi ces particules plus résistantes à la chaleur.

Grâce à cette approche, ils ont mis au point des vaccins capables de rester stables même lorsqu’ils sont conservés à température ambiante pendant un an maximum, ou à près de 100 degrés Fahrenheit pendant deux mois, selon un article publié dans Nature Biotechnology .

Les souris vaccinées avec ces particules, même après un stockage de longue durée, ont présenté des réponses immunitaires équivalentes à celles des souris ayant reçu des vaccins véhiculés par des nanoparticules lipidiques similaires à la formulation originale utilisée par Moderna.

"Les exigences liées à la chaîne du froid entraînent des coûts d’infrastructure considérables tout au long du cycle de vie du produit, notamment en matière d’emballage spécialisé, de stockage à très basse température, de transport à température contrôlée et de surveillance continue", ont noté les chercheurs dans leur rapport.

Les vaccins tolérant des températures plus élevées pourraient réduire les coûts de stockage jusqu’à 86%, ont-ils ajouté.

"Notre approche élargit le champ d’application non seulement des vaccins à ARNm, mais aussi des traitements thérapeutiques ou des plateformes avancées d’administration de médicaments, telles que les particules à libération contrôlée ou les patchs à micro-aiguilles, qui nécessitent que la formulation soit soit à l’état solide, soit stable à des températures plus élevées", a déclaré dans un communiqué Jinbi Tian, du MIT, responsable de l’étude.

Détecter le rejet cardiaque sans biopsie

L’IA pourrait améliorer la capacité des médecins à détecter le rejet d’une greffe cardiaque sans intervention chirurgicale et s’est avérée plus précise que les analyses sanguines standard, selon un rapport publié dans le Journal of Heart and Lung Transplantation .

La référence actuelle pour diagnostiquer le rejet d’une greffe cardiaque est le prélèvement chirurgical d’un petit fragment de muscle cardiaque, qui est ensuite examiné au microscope afin de détecter une inflammation ou d’autres altérations.

Certains tests sanguins couramment utilisés peuvent aider à identifier un rejet, mais produisent souvent des résultats faussement positifs, ce qui conduit à des biopsies inutiles, ont indiqué les chercheurs.

À partir des données de 389 adultes ayant bénéficié d’une greffe cardiaque, l’équipe de recherche a entraîné des modèles d’intelligence artificielle à reconnaître le rejet en s’appuyant sur des schémas détectés dans plus de 5.000 électrocardiogrammes, puis à intégrer ces informations aux résultats des analyses sanguines.

Dans un autre groupe de 38 receveurs de greffe cardiaque, hommes et femmes, les chercheurs ont constaté que le modèle identifiait correctement 100% des patients ne présentant pas de rejet.

Selon les chercheurs, les analyses sanguines seules auraient à tort signalé 19 patients comme pouvant nécessiter une biopsie.

Il y avait 97% de probabilité qu’une personne présentant un résultat de test négatif ne souffre effectivement d’aucun rejet.

"Nos résultats soulignent que les électrocardiogrammes contiennent une multitude d’informations physiologiques pouvant être utilisées pour améliorer considérablement la précision de la détection et permettre un diagnostic et un traitement plus précoces chez les patients présentant un rejet de greffe cardiaque", a déclaré dans un communiqué le Dr Lior Jankelson, responsable de l’étude à la NYU Grossman School of Medicine.

Les chercheurs prévoient désormais de tester leur modèle sur un plus grand nombre de patients dans plusieurs centres de transplantation.

Comment l’exposition chronique à la fumée de tabac augmente le risque de cancer du poumon

Selon une nouvelle étude, l’exposition chronique à la fumée de cigarette rend les cellules chargées de l’entretien et de la réparation des poumons plus vulnérables aux altérations génétiques cancérigènes.

À l’aide de "mini-poumons" cultivés en laboratoire à partir de cellules souches pulmonaires, les chercheurs ont observé des modifications dans les cellules pulmonaires après six mois d’exposition aux substances chimiques et aux particules contenues dans la fumée de cigarette.

Cette exposition chronique a altéré la programmation et l’activité génétiques des cellules pulmonaires, créant des états précancéreux distincts, selon un rapport publié dans la revue PNAS .

Parmi les changements notables figurait la suppression des voies de signalisation inflammatoires et immunitaires, ainsi que des gènes impliqués dans la mort cellulaire programmée.

Lorsque les chercheurs ont introduit deux variants génétiques couramment associés au cancer du poumon lié au tabagisme, KRAS et TP53, les populations de cellules souches altérées ont réagi différemment.

Les mutations du gène KRAS ont entraîné des adénocarcinomes pulmonaires provenant principalement de cellules dérivées de ce qu’on appelle les cellules souches bronchio-alvéolaires, tandis que la perte du gène suppresseur de tumeur TP53 a donné lieu à des carcinomes épidermoïdes dérivés de cellules souches basales.

Les chercheurs savent depuis longtemps que des mutations dans des gènes tels que KRAS et TP53 peuvent être à l’origine du cancer du poumon. Mais ces mutations sont également observées dans des tissus normaux ou précancéreux, ce qui suggère qu’à elles seules, elles ne suffisent peut-être pas à déclencher un cancer.

Afin de vérifier si l’exposition à la fumée de cigarette rendait les cellules plus sensibles à la transformation induite par des mutations cancérigènes, les chercheurs ont implanté chez des souris des mini-poumons exposés à la fumée et d’autres non exposés.

Seuls les organoïdes exposés à la fumée et présentant l’une de ces altérations génétiques ont développé des tumeurs. L’exposition à la fumée de cigarette à elle seule n’a pas entraîné l’apparition de tumeurs, pas plus que l’introduction de ces altérations génétiques dans des organoïdes non exposés à la fumée.

Ces résultats contribuent à expliquer comment l’exposition environnementale, les modifications chimiques et les mutations génétiques peuvent interagir au cours des tout premiers stades du cancer du poumon non à petites cellules, le type de cancer du poumon le plus courant, ont déclaré les chercheurs.

La responsable de l’étude, Michelle Vaz, de l’université Johns Hopkins, s’est dite enthousiaste quant aux perspectives d’utiliser ces connaissances, en association avec d’autres traitements, pour mettre au point des médicaments qui "aident les tumeurs qui ne répondent pas actuellement au traitement à mieux y répondre".