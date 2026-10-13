Actualités médicales : un nouveau médicament traite les lésions intestinales causées par le gluten chez les patients atteints de la maladie cœliaque

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par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons des nouvelles prometteuses pour les personnes confrontées à des problèmes liés au gluten, notamment celles atteintes de la maladie cœliaque. Nous vous parlons également d’études qui semblent réfuter l’idée selon laquelle le cannabis favoriserait le sommeil, ainsi que d’une autre façon dont l’intelligence artificielle pourrait aider les gens à surveiller et à mieux comprendre diverses pathologies.

Un médicament expérimental protège contre les dommages et les symptômes liés au gluten

Un médicament en cours de développement par First Tracks Biotherapeutics TRAX.O a non seulement réduit les symptômes liés à l’exposition au gluten chez les patients atteints de la maladie cœliaque, mais il est également le premier à démontrer une protection contre les lésions intestinales induites par le gluten, selon les résultats d’un petit essai clinique de phase précoce.

Les participants à cette étude, qui comptait 32 patients, avaient reçu un diagnostic de maladie cœliaque au moins un an auparavant et suivaient un régime sans gluten, mais présentaient néanmoins des lésions intestinales modérées, comme l’ont montré les biopsies.

Les chercheurs ont noté que même une exposition minime au gluten peut provoquer des lésions intestinales et des symptômes invalidants, malgré le respect général d’un régime sans gluten.

Les patients ont reçu trois injections sous-cutanées de l’ANB033 de First Tracks ou d’un placebo au début de l’essai, puis à la deuxième et à la quatrième semaine, suivies de deux semaines de consommation quotidienne de 6 grammes de gluten, soit l’équivalent d’environ deux tranches de pain.

Une deuxième série de biopsies réalisée à la fin de l’étude a montré que les patients ayant reçu le médicament bénéficiaient d’une protection statistiquement significative contre les lésions intestinales par rapport à ceux ayant reçu un placebo, selon la société .

De plus, l’ANB033 a empêché l’aggravation des symptômes tout au long de l’exposition au gluten, tandis que les patients du groupe placebo ont connu une aggravation marquée de leurs symptômes, ont constaté les chercheurs.

Seuls 6 % des patients sous ANB033 ont eu besoin de médicaments autorisés pour atténuer leurs symptômes gastro-intestinaux, contre 47 % des patients sous placebo.

« Il est remarquable de constater, pour la première fois, à la fois une prévention statistiquement significative des symptômes et un bénéfice intestinal dans la même étude », a déclaré dans un communiqué le Dr Benjamin Lebwohl, responsable de l’étude au New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

L’ANB033 inhibe les protéines des cellules immunitaires IL-15 et IL-2, deux facteurs clés de l’inflammation qui endommagent l’intestin, l’IL-2 étant étroitement liée au développement des symptômes, a noté le Dr Lebwohl.

Dans le cadre de ce même essai, les chercheurs évaluent la cicatrisation intestinale et la gravité des symptômes à 12 semaines chez un deuxième groupe de patients; les premiers résultats sont attendus au début de l’année prochaine.

Ils prévoient de présenter les résultats complets de l’étude lors du Symposium international sur la maladie cœliaque qui se tiendra à Melbourne, en Australie, le mois prochain.

Les études ne corroborent pas l’efficacité du cannabis comme aide au sommeil

Deux études récentes remettent en cause l’idée selon laquelle le cannabis contribuerait à améliorer le sommeil.

Dans le cadre d’une de ces études, les chercheurs ont analysé les données de neuf essais cliniques portant sur 537 adultes souffrant d’insomnie, qui avaient été répartis de manière aléatoire entre un traitement au cannabis médical, un placebo ou un antidépresseur.

Le cannabis médical n’a montré que peu, voire aucune amélioration cliniquement significative de la qualité et de la satisfaction du sommeil, de la durée totale du sommeil ou du fonctionnement diurne par rapport au placebo ou à l’antidépresseur, ont rapporté les chercheurs mardi dans *The Cochrane Database of Systematic Reviews* .

Toutefois, les différents essais ont utilisé des produits à base de cannabis variés, aucun d’entre eux n’a suivi les participants pendant plus de 12 semaines, et la qualité globale ainsi que la certitude des données probantes ont été jugées « très faibles » à « faibles » en raison de biais potentiels et d’autres limites, ont noté les chercheurs.

Par conséquent, ces résultats ne permettent pas de déterminer de manière fiable si le cannabis médical aide les personnes souffrant d’insomnie, ont-ils déclaré.

« Plutôt que de considérer ces résultats comme un soutien ou un rejet du cannabis médical, les cliniciens et les patients devraient reconnaître cette incertitude et tenir compte des circonstances individuelles en attendant que des données probantes plus solides soient disponibles », a déclaré dans un communiqué le Dr Luis Garegnani, responsable de l’étude à l’Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, en Argentine.

Une autre étude, qui a suivi 1 266 participants du début de l’âge adulte jusqu’à l’âge mûr, a révélé que la consommation de cannabis à long terme était associée à une baisse de la qualité du sommeil, telle que mesurée par des moniteurs portés au poignet.

Ces résultats, publiés dans *JAMA Network Open* , suggèrent également que les perturbations du sommeil liées au cannabis peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs eux-mêmes.

« Le dispositif portable a détecté davantage de perturbations nocturnes chez les participants exposés au cannabis sur le long terme, mais les participants eux-mêmes ne signalaient généralement pas de détérioration de leur sommeil », a déclaré dans un communiqué la responsable de l’étude, le Dr Thanh-Huyen T. Vu, de la Feinberg School of Medicine de l’université Northwestern.

« Cette étude remet en cause l’idée reçue selon laquelle le cannabis aide à mieux dormir », a-t-elle ajouté. « Nos résultats suggèrent que le cannabis pourrait en réalité être associé à une moins bonne qualité de sommeil, même si les personnes concernées ne perçoivent pas ces changements. »

L’IA permet aux patients d’interagir avec leurs appareils de surveillance médicale

Une plateforme d’IA a permis à des patients de « dialoguer » avec leurs appareils médicaux dans le cadre d’une étude pilote portant sur 13 patients, tous souffrant de crises épileptiques fréquentes et faisant l’objet d’une surveillance cérébrale continue par électroencéphalographie, ont rapporté mardi des chercheurs.

Grâce à une application pour smartphone, les patients pouvaient interroger leur équipement de surveillance sur leur activité cérébrale, demander des graphiques et autres représentations illustrant les tendances de leurs données, et recevoir des alertes ou des questionnaires tout au long de la journée.

L’appareil pouvait contacter le patient lorsqu’il détectait des changements susceptibles de présenter un intérêt, et il pouvait apprendre « à la volée » en fonction des réponses du patient.

Bien que l’étude se soit concentrée sur l’épilepsie, les chercheurs affirment que cette plateforme pourrait avoir de nombreuses applications pour les pathologies nécessitant l’utilisation de dispositifs cardiaques, de pompes à insuline et de traitements émergents pour les troubles neuropsychiatriques tels que la maladie de Parkinson, la dépression, le trouble obsessionnel-compulsif, la dépendance et les troubles cognitifs.

« Nous envisageons que les dispositifs médicaux deviennent des partenaires de soins qui apprennent aux côtés des patients et les aident à prendre de meilleures décisions au quotidien », a déclaré dans un communiqué le Dr Brian Litt, de l’université de Pennsylvanie, responsable de l’étude.

Comme rapporté dans *Nature Medicine* , les chercheurs ont analysé 1 307 messages échangés entre les patients et le système sur une période moyenne d’environ cinq jours, la plupart portant sur des discussions concernant les crises, le sommeil, l’humeur, le niveau d’énergie et d’autres facteurs susceptibles d’influencer l’activité épileptique.

Plusieurs participants ont indiqué que la plateforme les avait aidés à expliquer des schémas qu’ils avaient déjà observés mais qu’ils avaient du mal à comprendre, tels que les liens entre les épisodes de crises et les émotions.

Les patients pouvaient également « former » le système à leur pathologie, en indiquant quelles crises le programme avait correctement identifiées et lesquelles étaient de fausses alertes, ce qui aidait le système à améliorer sa précision. Les médecins des patients pouvaient également dialoguer avec le système.

« Les patients comprennent souvent des aspects de leur maladie que les capteurs ne peuvent pas mesurer directement », a déclaré Brian Litt.

« Imaginez une pompe à insuline capable de répondre à des questions sur l’impact d’un repas sur la glycémie, ou un dispositif pour la maladie de Parkinson qui ajuste le traitement en fonction de ce que ressent le patient lorsqu’il marche ou écrit une lettre », a-t-il ajouté.