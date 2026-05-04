Actualités économiques du New York Times - 4 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

-Dimanche, un avion de la compagnie United Airlines UAL.O a percuté un lampadaire et une remorque lors de son approche finale vers l'aéroport international Newark Liberty, ont indiqué les autorités, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête.

-L'OPEP+ a convenu dimanche d'augmenter la production de 188 000 barils par jour le mois prochain, indiquant ainsi qu'elle poursuivait ses activités comme à l'accoutumée quelques jours après le départ soudain d'un membre clé, les Émirats arabes unis.

- Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis allaient lancer lundi matin une opération visant à libérer les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz.

- Jeanine Pirro, procureure fédérale à Washington, a indiqué dimanche que les procureurs fédéraux étaient toujours intéressés par une enquête sur le président de la Fed, Jerome Powell.