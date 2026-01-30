Actualités économiques du New York Times - 30 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude. - Le président Trump devrait annoncer vendredi son choix pour remplacer Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale et devrait sélectionner Kevin Warsh, un ancien responsable de la Fed, pour le poste. - Les procureurs fédéraux ont inculpé jeudi le fondateur de First Brands Patrick James et son frère pour fraude, les accusant d'avoir mis en place un système élaboré pour tromper les prêteurs. - Deux femmes du sud de la Californie ont déclaré dans un procès que Costco COST.O a utilisé une publicité mensongère en étiquetant son poulet rôti comme étant sans conservateur. - Lukoil LKOH.MM , l'une des plus grandes compagnies pétrolières russes, a déclaré jeudi qu'elle était en pourparlers pour vendre ses actifs étrangers à la société d'investissement américaine Carlyle CG.O .