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Actualités économiques du New York Times - 27 mai
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

* Le géant pétrolier britannique BP BP.L a déclaré mardi avoir démis de ses fonctions son président, Albert Manifold, affirmant que le conseil d'administration avait de « sérieuses inquiétudes » quant à sa direction, moins d'un an après sa nomination.

* Eli Lilly LLY.N a annoncé qu'il allait racheter trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations d'une valeur totale pouvant atteindre 4 milliards de dollars, une initiative qui marque un retour dans un domaine qui n'avait pas été une priorité majeure pour l'entreprise ces dernières années.

* La start-up OpenRouter, qui se décrit comme une place de marché pour les modèles d'IA, prévoit d'annoncer qu'elle a levé 113 millions de dollars pour une valorisation de 1,3 milliard de dollars, sous la houlette de CapitalG, la branche d'investissement d'Alphabet, la société mère de Google.

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BP
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ELI LILLY & CO
1 066,945 USD NYSE +0,13%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,67 USD Ice Europ -2,62%
Pétrole WTI
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