Actualités économiques du New York Times - 27 août

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27 août - Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta META.O a conclu mercredi un accord historique avec 47 États, le district de Columbia et des territoires américains, s'engageant à verser jusqu'à 17,1 milliards de dollars d'amendes et à apporter des modifications majeures à ses produits, suite à des accusations selon lesquelles ses plateformes de réseaux sociaux, créant une dépendance, mettaient les enfants en danger.

- La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé mercredi un nouveau médicament destiné au traitement du cancer du pancréas à un stade avancé, à la suite d'un vaste essai clinique au cours duquel les patients ayant reçu le médicament, le daraxonrasib, ont vécu deux fois plus longtemps que ceux ayant suivi une chimiothérapie.

- L'Agence américaine pour le développement des petites entreprises (Small Business Administration) souhaite élargir considérablement la définition des petites entreprises afin de permettre à des sociétés de bien plus grande taille d'accéder aux marchés publics, aux prêts et à d'autres aides.

- La gouverneure de la Réserve fédérale américaine, Lisa Cook, a riposté mercredi contre la tentative du président Donald Trump de la démettre de ses fonctions au sein de la banque centrale en raison d'allégations non prouvées de fraude hypothécaire, soulignant qu'elle n'avait commis aucun crime et n'avait fait l'objet d'aucune inculpation.