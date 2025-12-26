 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 26 décembre
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 06:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les États-Unis ont lancé plusieurs frappes contre les militants de l'État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé jeudi le président Donald Trump.

- Un homme est décédé des suites des blessures qu'il a subies il y a plus d'un mois lorsqu'un avion cargo d'UPS UPS.N s'est écrasé à Louisville, tuant trois membres d'équipage à bord et 12 personnes au sol, ont annoncé jeudi les autorités.

- Un juge fédéral de New York a temporairement bloqué l'administration Trump de détenir le chercheur britannique Imran Ahmed, qu'elle accuse de promouvoir la censure en ligne des points de vue américains.

