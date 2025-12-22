Actualités économiques du New York Times - 22 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Waymo a suspendu le service à San Francisco après que ses voitures ont calé pendant la panne d'électricité de San Francisco.

- CBS News a retiré un reportage de "60 Minutes" sur la prison CECOT du Salvador quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé ultérieurement.

- Les garde-côtes américains poursuivent un pétrolier dans les eaux internationales près du Venezuela, dans ce qui serait la deuxième opération de ce type au cours du week-end et la troisième en moins de deux semaines si elle réussit.

- La Russie a démenti les informations faisant état de progrès dans les pourparlers de paix à Miami, où des représentants américains ont rencontré séparément des responsables russes et ukrainiens dans le cadre du dernier cycle de négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.