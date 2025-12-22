 Aller au contenu principal
Actualités économiques du New York Times - 22 décembre
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Waymo a suspendu le service à San Francisco après que ses voitures ont calé pendant la panne d'électricité de San Francisco.

- CBS News a retiré un reportage de "60 Minutes" sur la prison CECOT du Salvador quelques heures avant sa diffusion prévue dimanche, en précisant qu'il serait diffusé ultérieurement.

- Les garde-côtes américains poursuivent un pétrolier dans les eaux internationales près du Venezuela, dans ce qui serait la deuxième opération de ce type au cours du week-end et la troisième en moins de deux semaines si elle réussit.

- La Russie a démenti les informations faisant état de progrès dans les pourparlers de paix à Miami, où des représentants américains ont rencontré séparément des responsables russes et ukrainiens dans le cadre du dernier cycle de négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Gaz naturel
3,98 USD NYMEX 0,00%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,0400 USD NASDAQ +0,23%
PG&E
15,740 USD NYSE -0,47%
Pétrole Brent
61,08 USD Ice Europ +0,88%
Pétrole WTI
57,12 USD Ice Europ +1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

  • Cette photo d'un document judiciaire publié par la justice de Nouvelle-Galles du Sud le 22 décembre 2025 oontre Sajid and Naveed Akram tirant vers la foule le 14 décembre 2025 ( NSW Courts / Handout )
    Attentat antisémite de Sydney: les assaillants s'étaient entrainés en Australie
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:51 

    Les deux assaillants de l'attentat de la plage de Bondi à Sydney le 14 décembre se sont entraînés en Australie avant d'ouvrir le feu sur une fête juive et de tuer 15 personnes, une attaque pour laquelle le Premier ministre Anthony Albanese a présenté lundi ses ... Lire la suite

  • Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur le 22 décembre 2025 ( AFP / MOHD RASFAN )
    Les pays de l'Asean tentent de mettre fin au conflit entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 22.12.2025 08:49 

    Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), dont ceux de la Thaïlande et du Cambodge, tentent lundi de mettre fin au conflit entre les deux pays frontaliers, lors d'une réunion spéciale de leur groupe régional. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Abivax) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • BIC : Le mouvement reste haussier
    BIC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.12.2025 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

