ACTUALITÉS CULTURELLES-Avi Issacharoff explique comment la série « Fauda » aborde les événements du 7 octobre

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par Emily Rose

Depuis ses débuts sur Netflix en 2016, le thriller israélien « Fauda » (qui signifie « chaos » en arabe) a conquis le public international grâce à sa représentation d’une unité d’opérations spéciales de l’armée israélienne, la Mista’arvim, dont les membres s’infiltrent dans la société palestinienne pour traquer des cibles militantes.

Bien que la série s’inspire depuis longtemps d’événements réels (notamment un scénario de la troisième saison reprenant l’enlèvement en 2006 du soldat israélien Gilad Shalit à Gaza), son co-créateur, Avi Issacharoff, affirme que sa dernière saison — centrée sur les attaques du 7 octobre 2023 menées par le Hamas dans le sud d’Israël et l’offensive israélienne sur Gaza qui a suivi — est la plus personnelle à ce jour. L’un des membres de l’équipe de la série a été tué alors qu’il servait dans l’armée israélienne à Gaza, tandis qu’un autre a été blessé. Pour de nombreux Israéliens, explique Issacharoff, le 7 octobre reste « une plaie ouverte ».

S’exprimant depuis son domicile à Tel-Aviv, Issacharoff évoque sa décision de consacrer une saison au 7 octobre, les boycotts auxquels sont confrontées les institutions artistiques et culturelles israéliennes, ainsi que la popularité inattendue de la série auprès des téléspectateurs arabes.

La conversation qui suit a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Où étiez-vous le 7 octobre et quels souvenirs gardez-vous de cette journée?

Je veux dire, on ne peut pas oublier un jour comme celui-là. C’est un traumatisme, un traumatisme national. Ce n’est pas un traumatisme personnel. J’étais chez moi, et ma fille m’a réveillé (à) 6 h 29 du matin en me disant: « Abba, il y a des alarmes. » Nous sommes allés dans l’abri, et au bout d’un moment, j’ai allumé Al Jazeera — je parle couramment l’arabe — et j’ai alors vu Muhammad Deif, chef de (la) branche militaire du Hamas, déclarer la guerre à Israël et demander au Hezbollah, aux (Palestiniens de) Cisjordanie et aux Arabes israéliens de se joindre à lui pour lutter contre l’entité sioniste. Il m’a fallu encore quelques heures pour comprendre l’ampleur de la catastrophe.

La dernière saison de « Fauda », qui s’articule autour de l’attaque du 7 octobre et de ses conséquences, a enregistré une forte audience dans le monde arabe. Que pensez-vous de cette popularité?

Le Liban, le Qatar, les Émirats arabes unis… tant de pays différents qui ont adoré les saisons précédentes de « Fauda ». Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que cette saison connaisse un tel succès à cause du 7 octobre; nous aurions plutôt pensé que moins de gens regarderaient une série israélienne. Comment l’expliquer? Je n’en ai pas vraiment d'idée. Je veux dire, à part le fait que c’est une bonne série. C’est un bon drame, et c’est peut-être la curiosité envers l’autre camp. Les gens veulent mieux comprendre comment les Israéliens ont géré les événements du 7 octobre. C’est peut-être cette intersection entre les deux qui a rendu la série populaire.

Comment percevez-vous le succès de cette saison par rapport à la récente sortie du documentaire israélien NAZA et à la polémique qui l’entoure? L’avez-vous vu?

Je ne l’ai pas vu, je ne peux donc pas vraiment répondre à cette question. Je veux dire, je ne sais pas de quel genre de film il s’agit. Je n’en sais absolument rien.

Pensez-vous que « Fauda » contribue à améliorer l’image d’Israël à l’échelle mondiale?

Nous ne faisons pas partie d’une initiative de l’État israélien. Nous n’avons aucun lien avec l’État d’Israël, le gouvernement israélien, d’aucune manière que ce soit. Soyons clairs là-dessus.

Nous voulons raconter une histoire, une histoire qui nous tenait à cœur. Elle était déjà présente lors des première, deuxième, troisième et quatrième saisons, mais elle l’est encore davantage après le traumatisme national que nous avons tous subi. Je ne veux pas faire partie de l’effort de « hasbara » (ou de relations publiques israéliennes). Ce n’est pas notre mission. Je pense que c’est l’un des secrets de notre succès: c’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui ne s’inscrit pas dans une démarche visant à expliquer. Non, nous voulons raconter une histoire.

Certaines personnes ont critiqué la série pour avoir entretenu des stéréotypes sur les Arabes dans cette saison. Que répondez-vous à cela?

Pas dans cette saison, car nous nous concentrons beaucoup plus sur des personnages européens, des Européens blancs qui ont été recrutés par le Hamas. Je ne pense donc pas que nous généralisions à propos des Arabes ou des musulmans. Au contraire. Au début de la série, l’un des soi-disant « gentils » est un Bédouin musulman dont le fils a été tué le 7 octobre. Certains Arabes ont été tués ou enlevés à Gaza le 7 octobre. Je ne pense donc pas que nous généralisons à propos des Arabes. Nous montrons de nombreux aspects, de nombreuses personnes différentes.

Comment se sent-on aujourd’hui en tant qu’artiste israélien dans le monde, compte tenu des appels au boycott contre les artistes et les institutions israéliennes?

Écoutez, c’est triste. C’est très triste que (la) communauté créative israélienne soit (accueillie avec) une certaine froideur. Je ne peux pas vraiment me plaindre car mon spectacle remporte un grand succès. Mais il est bien plus compliqué aujourd’hui de créer quelque chose qui traite de thèmes israéliens qu’il y a quatre ans. Et encore une fois, la raison pour laquelle tout cela a commencé n’est pas qu’Israël était l’agresseur, mais que le Hamas a décidé de commettre un génocide en Israël, et non l’inverse. (Note de la rédaction: Le Hamas a réfuté les conclusions d’Amnesty International selon lesquelles il aurait commis des crimes contre l’humanité lors de l’attaque du 7 octobre, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées et 251 prises en otage. Israël fait l’objet d’accusations de génocide à Gaza, où les autorités palestiniennes estiment que plus de 73 000 personnes ont été tuées, comme l’ont notamment relevé une commission d’enquête de l’ONU et une plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Israël rejette ces accusations.)

Mais une fois encore, Lior Raz, mon partenaire, et moi-même poursuivons notre mission qui consiste à proposer davantage de contenu de qualité au monde entier. Cela ne nous arrête pas, et cela ne nous ralentit même pas. C’est un défi, mais nous aimons les défis, et nous y sommes confrontés presque tous les jours. Et cela fait partie du plaisir, car si c’était trop facile, ce ne serait pas aussi amusant.

La destruction à Gaza est absente de cette saison de « Fauda ». Pourquoi ce choix?

Nous tournions « Fauda » alors que la guerre faisait encore rage. Nous écrivions la cinquième saison alors que la guerre faisait encore rage. On ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas à quoi ressemblera le paysage, le paysage humain — à quoi ressemblera concrètement Gaza. On ne peut pas vraiment parier sur l’issue de la guerre, alors on a en quelque sorte pris nos distances par rapport à Gaza. On se concentre plutôt sur l’Europe, puis sur la Syrie, et enfin sur la Cisjordanie.

Le deuxième aspect concerne la production: est-il possible de tourner quelque chose qui ressemble à la situation actuelle à Gaza quelque part en Israël? Certainement pas, à moins d’investir des centaines de millions de dollars pour y parvenir.

Et oui, ce que vous nous avez entendus dire, c’est que nous voulions nous concentrer sur le 7 octobre, sur le point de vue israélien et sur ce qui est arrivé à Israël en tant que nation et en tant que société. Quant aux Palestiniens, je suis sûr qu’il y aura de nombreuses séries télévisées et de nombreux films qui traiteront de ce qui leur est arrivé. Par exemple, NAZA. Mais pour moi, il était très important de raconter notre histoire, mon histoire, le traumatisme que nous avons subi.

Aviez-vous prévu que la saison sorte avant les élections en Israël?

Ce n’était pas prévu qu’elle sorte maintenant. Je veux dire, c’est une décision d’ NFLX.O , de Netflix, de la diffuser maintenant, à la suite d’une sorte d’accord avec (la chaîne israélienne) Oui. Ce que nous voulions faire avec cette série, c’est que les gens s’en souviennent. C’est une catastrophe qui s’est produite ici et qui a changé le visage du Moyen-Orient. Et on ne peut pas oublier le 7 octobre, car ici, certains essaient de nous faire oublier cet événement et de nous faire nous concentrer sur d’autres choses, et surtout, en dehors d’Israël, certains tentent de réécrire l’histoire en partant du résultat final de la catastrophe.

Les opinions exprimées dans « Culture Current » sont celles de la personne interviewée et ne reflètent pas nécessairement celles de Reuters News.